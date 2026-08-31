Festival celebra los lazos entre El Salvador y Corea

Se realizó en el país el K-Festival 2026, un evento conmemorativo del Día de la Confraternidad Salvadoreña-Coreana, donde decenas de personas se dieron cita para disfrutar de este espacio cultural y de actividades como presentaciones musicales.

Artistas salvadoreños también formaron parte de la jornada y destacaron la importancia que ha cobrado la cultura coreana en El Salvador, así como la aceptación que ha tenido entre la población durante los últimos años.

Cada 30 de agosto, El Salvador conmemora el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Corea, vínculo que se mantiene desde 1962 y que este año cumple 64 años, esta es la primera ocasión en que se organiza un festival de esta naturaleza, con el propósito de acercar a la población a las tradiciones, el arte y la cultura coreana.