FESFUT reconoce a árbitros Iván Barton y David Morán por su destacado papel

La Federación Salvadoreña de Fútbol realizó un acto de reconocimiento para los árbitros Iván Barton y David Morán, quienes formaron parte del equipo arbitral del torneo de fútbol internacional, en un homenaje que destacó su profesionalismo y el orgullo que representa para el país su participación en el torneo más importante del fútbol.

Las autoridades de FESFUT subrayaron durante la ceremonia que el desempeño de ambos árbitros consolida el prestigio del arbitraje salvadoreño a nivel internacional y sirve como ejemplo para las nuevas generaciones que aspiran a llegar a escenarios de esa magnitud.