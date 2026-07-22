Fesfut confirma retorno de venta de alcohol en estadios tras prohibición por tragedia en Cuscatlán

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, confirmó que la venta de cerveza regresará a los estadios de la Primera División para el Torneo Apertura 2026, una medida que había sido prohibida en julio de 2023 tras la estampida ocurrida en el estadio Cuscatlán en mayo de ese año, que dejó 12 personas fallecidas y varios lesionados.

Las autoridades aseguraron que el retorno será regulado bajo un protocolo supervisado por un comisario, y solo se permitirá la venta de bebidas alcohólicas durante el inicio del segundo tiempo de cada partido.

La decisión ha generado expectativas entre comerciantes y opiniones encontradas en la ciudadanía, con algunos aficionados manifestando preocupación por posibles incidentes y otros apoyando la medida como parte de la cultura futbolística.