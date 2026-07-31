Feria Sivarland lista para recibir a los visitantes

El comercio y sobre todo los juegos mecánicos ya se encuentran instalados en el campo de feria Sivarland, para dar inicio a las fiestas patronales de la capital, hasta las doce de la media noche los visitantes podrán disfrutar de las ruedas, comida, shows en vivo y conciertos con artistas nacionales.

La población se encuentra a la expectativa de las actividades que se estarán desarrollando durante estos días, además de ser una de las fechas más esperadas para distraerse del trabajo y disfrutar en familia.

Además, la municipalidad capitalina desplegará más de 200 elementos de seguridad tanto en el campo de feria como en sus alrededores, una de las acciones que se estará tomando en la zona, es evitar el cobro de parqueos en la calle.

Para prevenir cobros en las calles, la municipalidad ha habilitado una zona exclusiva para el abordaje de transporte privado por aplicación, facilitando el traslado de quienes asistan al parque de diversiones, reduciendo el desorden vehicular y el peligro de dejar los carros en estacionados en las calles.