Feria Integra en Sonsonate

Más de 1,500 atenciones fueron brindadas durante la feria Integra, desarrollada en el complejo educativo República de Haití, ubicado sobre la carretera hacia San Antonio del Monte, en el departamento de Sonsonate.

Los asistentes accedieron a consultas de medicina general, odontología, oftalmología, dermatología, fisioterapia, masaje clínico, apoyo psicológico y otros servicios destinados a acercar la atención a las comunidades.

Para muchos habitantes, la jornada representó la oportunidad de recibir atención especializada sin tener que desplazarse a otros municipios o incurrir en gastos adicionales.

Además de los servicios de salud, la feria incluyó asesoría legal brindada por profesionales de la Procuraduría General de la República, quienes orientaron a cientos de personas sobre diferentes trámites y procesos jurídicos.