Feria Integra en Sonsonate brinda más de 1,500 atenciones médicas y legales gratuitas

La Feria Integra ofreció más de 1,500 atenciones gratuitas en el Complejo Educativo República de Haití, ubicado en Sonsonate Centro, donde cientos de salvadoreños accedieron a servicios de salud y asesoría legal sin costo alguno.

Durante la jornada, los asistentes recibieron consultas en medicina general, odontología, oftalmología, dermatología, fisioterapia y masaje clínico, mientras que profesionales de la Procuraduría General de la República brindaron orientación legal, mediación y apoyo psicológico a los pobladores que así lo requirieron.

La actividad, que se ha desarrollado en otras ocasiones en el departamento, busca acercar servicios de calidad a comunidades.