Feria en Santa Ana por fiestas julias

Así disfrutan los amantes de la adrenalina durante las fiestas julias, son cientos de familias las que visitan el campo de la feria, instalado en la exterminal de buses de Carcagua, en Santa Ana. La gastronomía y los dulces tradicionales son también parte de los atractivos para niños, jóvenes y adultos.

Las festividades, que se desarrollan del 10 al 26 de julio en honor a señora Santa Ana, patrona de la ciudad, reúnen cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Entre los asistentes se encuentra también una familia que viajó desde Florida, Estados Unidos, para participar una vez más en las fiestas julias. Aseguran que cada año procuran regresar para compartir esta tradición. Destacan el ambiente familiar, así como la tranquilidad y seguridad que perciben durante su visita.

Los comerciantes señalan que la afluencia de visitantes se ha mantenido constante, lo que se traduce en un incremento de las ventas e impulso a la economía local.

Además del campo de la feria, las fiestas julias ofrecen una amplia programación que incluye actividades religiosas, culturales, deportivas, recreativas y ganaderas, desfiles, conciertos, jaripeos y noches bailables forman parte de la agenda que cada año reúne a miles de personas en la ciudad de Santa Ana.