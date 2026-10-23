Feria de Logros agronómicos de la UES presenta tecnologías de cultivo y huertos caseros

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador realizó hoy la Cuarta Feria de Logros, donde se instalaron estaciones para que los estudiantes presentaran procesos de producción agrícola.

La actividad incluyó sembradíos, producción de hongos comestibles e hidrocultivos, entre otras tecnologías. Además, los asistentes recibieron herramientas para cultivar sus propios huertos caseros.

Los participantes recorrieron una serie de tecnologías, entre ellas los bancos de germoplasma de cacao y el trabajo con plantas medicinales. La muestra también abarcó abonos orgánicos, vivero en general y una parcela de hortalizas integrada por varios ejes.

Esos ejes incluyen el huerto como tal, huertos verticales, semillas criollas, sistemas hidropónicos y fertirriego. A ellos se suman las tecnologías de la línea de hongos comestibles y la biotecnología agrícola.