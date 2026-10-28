Más de 400 plazas laborales se ofrecieron durante esta feria de empleo en la que participaron 55 empresas, las cuales tenían vacantes disponibles en diferentes rubros, como comercio, servicios, industria y alimentos.

A los puestos de trabajo pudieron aplicar jóvenes con o sin experiencia, y adultos mayores.

Las personas con discapacidad también pudieron aplicar a las oportunidades laborales, como óscar, quien tiene discapacidad auditiva y lleva un año tratando de encontrar una plaza formal.

Las empresas reclutadoras están preparadas para atender a las personas con discapacidad, los colaboradores han aprendido el lenguaje de señas, además el ministerio de trabajo también cuenta con personal que les ayuda en las entrevistas.

En el año 2025, se reportaron 147,730 salvadoreños desempleados, un 5.1% más respecto a 2024, por lo que estos espacios han ayudado a muchos a ingresar al mercado laboral.