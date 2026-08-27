Fenómenos naturales que afectas el territorio salvadoreño

El Salvador atraviesa diversos fenómenos naturales, entre ellos sequía, estrés hídrico, altas temperaturas, actividad sísmica, además, hay personas que perciben retumbos en algunos puntos del país, todo esto sumado al fenómeno del de niño que según expertos lo catalogan como severo.

A nivel internacional, las altas temperaturas también han provocado afectaciones, como el derretimiento de glaciares reportado en Nepal y aunque El Salvador no cuenta con este tipo de formaciones, los expertos advierten que los cambios en las condiciones del suelo pueden aumentar el riesgo de deslizamientos, esencialmente en zonas volcánicas.

Mientras tanto, la actividad sísmica se mantiene dentro de los parámetros normales, sin embargo, habitantes de distintos puntos de San Salvador han reportado haber escuchado retumbos, particularmente en los alrededores del cerro de San Jacinto.