El fenómeno del niño sigue fortaleciéndose y hay más de 79% de probabilidad de que mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte entre enero y marzo de 2027, según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El reporte indica que, en octubre, la temperatura del mar subió de forma significativa en el pacífico ecuatorial, con anomalías superiores a los 4 grados Celsius en sectores del pacífico oriental.

En la región niño 3.4, la anomalía fue de 2.5 grados; en niño 3, de 3.6; y en niño 1+2, de 4.4 grados.

Bajo la superficie, las temperaturas también se mantuvieron muy por encima de lo habitual, con anomalías de más de 10 grados en profundidad, sobre todo en el pacífico oriental.

Estas condiciones también alteran la atmósfera. NOAA reporta cambios en los patrones de viento y más convección y lluvias en el pacífico central y oriental, mientras que en indonesia persisten condiciones más secas de lo normal.

Según el informe, el fenómeno seguirá fortaleciéndose y comenzaría a debilitarse a inicios de 2027.

Además, la probabilidad de que este episodio alcance una intensidad histórica subió a cerca de 60% para los trimestres de octubre a diciembre de 2026 y de noviembre de 2026 a enero de 2027.

NOAA aclara que, a mayor intensidad del niño, es más probable que se presenten los efectos climáticos asociados, pero eso no significa que ocurran en todas las regiones.