Félix Ulloa defiende presencia militar en Haití ante la cumbre iberoamericana

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió la presencia militar salvadoreña en Haití durante la cumbre iberoamericana en Madrid, España.

Ulloa sostuvo que los más de 2.000 militares desplegados en el país caribeño no constituyen una fuerza de ocupación.

El funcionario afirmó que el despliegue responde a un arreglo bilateral con las autoridades haitianas, que legitima la presencia militar salvadoreña en esa nación.

Según Ulloa, la operación no es una decisión unilateral de El Salvador de intervenir en Haití.

El vicepresidente explicó que el secuestro de cuatro elementos de su fuerza por bandas criminales generó la reacción que ahora se evalúa internacionalmente.

Reveló que las operaciones en el terreno continúan contra las pandillas haitianas, con helicópteros y vehículos blindados.

Las acciones se concentran en zonas de conflictividad como el Cule de Sac y el Crua de Bouquet, que ya están siendo abordadas e intervenidas por su fuerza.