Fechas importantes del calendario electoral

El calendario electoral rumbo a los comicios de 2027 continúa avanzando y es que la propaganda presidencial ya comenzó, en los próximos días se abrirá la inscripción de candidaturas municipales, pero ¿qué otras fechas deben tener presentes los ciudadanos y cuáles son las particularidades de este proceso?

El 9 de noviembre comenzará la inscripción de candidaturas para concejos municipales, mientras que el 19 de noviembre finalizará el plazo de inscripción para las fórmulas presidenciales, diputaciones y alcaldías.

En cuanto a la propaganda, la presidencial comenzó el 27 de octubre; la legislativa iniciará el 27 de diciembre y la municipal el 27 de enero de 2027. Todas deberán finalizar el 24 de febrero, cuatro días antes de las elecciones.

Otra fecha clave es el 29 de noviembre, cuando se suspenderá la inscripción de ciudadanos al registro electoral. El cierre definitivo está previsto para el 29 de diciembre.

Además, por primera vez contarán con una circunscripción propia para elegir seis diputados. Podrán votar por internet, mediante la modalidad remota, o de forma electrónica presencial en los centros habilitados.

El TSE proyecta instalar 92 centros de votación en 29 países y 66 ciudades, 53 de ellos en Estados Unidos.

En cifras, más de 6.5 millones de salvadoreños están habilitados para votar, según el corte del 15 de septiembre de 2026. De ellos, 5,551,707 residen en El Salvador y 982,682 en el extranjero.

En total, se elegirán 582 cargos: presidente y vicepresidente, 60 diputados propietarios y 60 suplentes, además de 44 alcaldes, 44 síndicos, 196 regidores propietarios y 176 suplentes.

Como parte de los preparativos, el TSE habilitará un servicio de consulta ciudadana anticipada, a través de cinco canales, para que los salvadoreños puedan conocer la modalidad de votación que les corresponde.

Las elecciones generales se celebrarán el domingo 28 de febrero de 2027, cuando los salvadoreños elegirán a sus próximas autoridades presidenciales, legislativas y municipales.