El 19 de noviembre, vence el plazo para presentar solicitudes de inscripción a presidencia, diputaciones y concejos, tanto en el calendario nacional como en el del extranjero. El TSE tiene hasta el 24 de noviembre para resolver las solicitudes. Los partidos podrán subsanar errores y presentar nuevas solicitudes hasta el 7 de diciembre, y las resoluciones finales se publicarán a más tardar el 23 de diciembre.

El padrón electoral entrará en su fase de cierre. La inscripción de nuevos votantes se suspende el 29 de noviembre. Entre el 4 y el 26 de diciembre, la ciudadanía podrá consultar su registro y solicitar correcciones, dentro y fuera del país. El 29 de diciembre se cierran de forma definitiva los registros nacionales y del exterior.

La propaganda se abre por etapas. La de presidencia arrancó el 27 de octubre, la de diputados inicia el 27 de diciembre y la de concejos el 27 de enero. Todas terminan el 24 de febrero. El acceso gratuito a radio y televisión estatales será del 18 al 24 de febrero.

En enero se definen las mesas y comienza el voto remoto. Las juntas receptoras de votos se nombran el 2 de enero y se capacitan desde el 4. El 13 de enero vence el plazo para definir los diseños de las papeletas. Desde el 30 de enero y hasta el 28 de febrero funcionará el voto remoto por internet para salvadoreños en el exterior.

En las semanas previas al voto se activan las restricciones. Desde el 29 de enero se prohíbe la publicidad de obras estatales y municipales, y el 12 de febrero es el último día para publicar encuestas. El 27 de febrero comienza la prohibición de vender y consumir bebidas embriagantes, vigente hasta el 1 de marzo, y es también el último día para sustituir candidatos inscritos.

El 28 de febrero se realizará la jornada electoral. Las juntas deben tener el paquete electoral a más tardar a las 5:00 am. En el extranjero, la votación presencial se realizará según el huso horario de cada país. Los resultados preliminares se divulgarán entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.

El escrutinio final inicia el 2 de marzo. El de la elección presidencial se realiza entre el 2 y el 5 de marzo, y la declaratoria firme debe emitirse entre el 12 y el 16 de marzo. Las credenciales del presidente y el vicepresidente electos se entregarán entre el 15 de marzo y el 1 de abril, y las de diputados y concejos, entre el 17 de marzo y el 12 de abril.