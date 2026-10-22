FBI y NSA alertan sobre fallas críticas que ponen en riesgo millones de sitios web en el mundo

El FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos advirtieron sobre dos vulnerabilidades críticas en PHP, el lenguaje de programación que hace funcionar sitios y aplicaciones web.

Según ambas agencias, estas fallas podrían permitir a atacantes dar órdenes a distancia en un servidor y poner en riesgo datos sensibles y redes.

La NSA añadió que estos errores suelen abrir un camino directo a los archivos del servidor.

PHP funciona en cerca del 70% de los sitios web identificables y se usa en WordPress, Drupal y Joomla.

Los desarrolladores de PHP ya liberaron correcciones en las versiones 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 y 8.2.35.

La inteligencia artificial ayudó a descubrir las fallas y algunos sitios gubernamentales en Europa y Estados Unidos se desconectaron temporalmente.