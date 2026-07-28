Fatiga visual y postura: los riesgos de pasar horas frente a una pantalla

Gran parte de las actividades diarias se realizan frente a una pantalla, y el uso prolongado puede provocar fatiga visual, molestias en los ojos y afectar la postura, por lo que los especialistas recomiendan tomar pausas frecuentes y desconectarse de los dispositivos para mejorar la salud y el bienestar.

Desconectarse por algunos momentos permite descansar la vista, moverse más y dedicar tiempo a otras actividades como leer, conversar, caminar o practicar algún pasatiempo.

Los expertos también sugieren limitar el uso de dispositivos antes de dormir, ya que la exposición a ciertas luces puede afectar la calidad del sueño.

Incorporar pequeños cambios en la rutina, como hacer pausas activas, puede marcar una gran diferencia en la salud diaria.