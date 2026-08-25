Farmear aura en El Salvador

Las redes sociales se han visto invadidas por una nueva tendencia de la generación Z. Farmear aura, un concepto que tiene su origen en los videojuegos y que se ha convertido en una especie de batalla entre los jóvenes.

¿En qué consiste? Se trata de realizar gestos, poses o adoptar actitudes que incrementen simbólicamente el carisma, la seguridad y la admiración que una persona genera frente a los demás, ya sea en las plataformas digitales o ante un público.

La tendencia se expandió rápidamente, llenando la acción de diversas opiniones.

Esta no es la primera tendencia que surge a través de las redes sociales, bailes, trends, retos, son replicados por cientos de usuarios y creadores de contenido, sin embargo, farmear aura está siendo comparada con tendencias que marcaron entre los años 2009 a 2014, como las batallas de tectonik o harlem shake.

Farmear aura no se limitó a redes sociales, las batallas iniciaron a organizarse en plazas o espacios públicos encuentros que busca impresionar al público presente.