Familias salvadoreñas visitan cementerios para limpiar y adornar tumbas en el Día de los Fieles Difuntos

El Día de los Fieles Difuntos convoca este 2 de noviembre a numerosas familias salvadoreñas hacia los cementerios del país. Los visitantes limpian y adornan las tumbas con flores, llevan ofrendas y dedican momentos de oración.

Esta conmemoración dedica la jornada a recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido. La tradición tiene un profundo significado cultural y religioso para las familias salvadoreñas.

Mantener viva la memoria de quienes dejaron una huella importante en nuestras vidas es parte de ese significado. En México, la fecha forma parte del Día de Muertos, con altares coloridos, fotografías, velas y ofrendas.

Más allá de las diferencias culturales, la fecha invita a valorar los momentos compartidos y mantener vivos los recuerdos.