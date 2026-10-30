Familias en Zacatecoluca entierran a sus muertos en sus patios

Hasta cuatro generaciones de una misma familia pueden descansar en el patio de una casa. Esta es una costumbre que se mantiene en varias comunidades de Zacatecoluca, La Paz, entre ellas Hatos de los Reyes, donde sepultar a los seres queridos en el terreno familiar forma parte de la vida cotidiana.

Uno de los habitantes que conserva esta tradición es don Reynaldo Cubías, quien tiene sepultados a varios de sus familiares en su propiedad.

Para otras familias, tener cerca los restos de sus seres queridos también representa una forma de afrontar el duelo. Así lo explica Alma López, habitante del caserío San Francisco de Los Reyes, en el mismo distrito.

Aunque, según los habitantes, no existe una prohibición municipal formal para realizar estas sepulturas en los terrenos familiares, los residentes aseguran que siguen procedimientos para construir los nichos y prevenir la contaminación del suelo.

Los residentes explican que esta práctica responde a una tradición cultural que se mantiene sin distinción de creencias religiosas. También señalan que la distancia entre estas comunidades y el cementerio municipal contribuyó a que sepultar a sus familiares en casa se convirtiera en una costumbre transmitida de generación en generación.