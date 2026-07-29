Familia de venezolano fallecido bajo custodia de ICE denuncia falta de atención médica

Un inmigrante venezolano identificado como Jesús Manuel Arenas Silva falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Atlanta, Georgia.

Según las autoridades, fue encontrado inconsciente dentro de un autobús mientras era trasladado entre centros de detención y, pese a recibir asistencia médica, fue declarado muerto al llegar al hospital. De manera preliminar, se indicó que habría sufrido un paro cardíaco.

La familia del ciudadano venezolano cuestionó la atención que recibió durante su detención y aseguró que no le permitieron llevar todos sus medicamentos, pese a sus problemas de salud. Sus allegados señalaron que padecía hipertensión, ansiedad crónica y depresión, por lo que solicitaron una investigación para determinar las causas de su muerte y esclarecer si recibió la atención médica necesaria.