Falsas ofertas de empleo en redes sociales

Estas ofertas las puede encontrar al estar escrolleando en sus perfiles de redes sociales o pueden caer directamente a su correo electrónico, si usted lo tiene enlazado con algunas aplicaciones de trading estas personas publican ofertas de trabajo donde solicitan a las personas invertir una cantidad de dinero por participar en acciones o mudarse a otros países para trabajar ahí, ofreciendo salarios altos y buenas prestaciones laborales, sin embargo, un especialista aseguro que esto podría tratarse de un delito.

La Organización de las Naciones Unidas asegura que esta modalidad se está convirtiendo además en una de las formas de trata de personas de más rápido crecimiento en el mundo y afecta a personas de más de 80 países, muchos de ellos al ser llevados a un destino son encerrados, vigilados de manera constante, sufren abusos sexuales, aislamiento y privación de libertad. Mientras tanto jóvenes salvadoreños también hablaron del tema.

En El Salvador la pena de prisión por estafa es de cinco a ocho años, mientras que la estafa agravada se castiga de ocho a 15 años dependiendo del caso. Según la ONU las perdidas en Asia y Nueva Zelanda superan los 80,000 millones de dólares en 2025.