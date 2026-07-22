Fallo judicial en EE.UU frena suspensión de permisos de trabajo de beneficiados del TPS

Un juez federal en Estados Unidos suspendió temporalmente la cancelación de permisos de trabajo para migrantes beneficiarios del estatus de protección temporal, evitando que miles de personas pierdan su autorización laboral. La resolución ocurrió antes de que miles de beneficiarios del TPS, incluidos salvadoreños, perdieran el permiso para trabajar si estaban bajo la extensión automática.

El tribunal determinó que las consecuencias para los demandantes podrían ser graves, pues numerosos beneficiarios del TPS se quedarían sin permiso de trabajo.

La resolución también congeló el rechazo de solicitudes de asilo y la cancelación de permisos laborales por no pagar una cuota anual exigida a los solicitantes. El tribunal señaló que, por el impago de esa tarifa vigente desde abril de 2026.

La demanda, presentada por asociaciones en defensa de los migrantes, continuará en los tribunales y podría tener una resolución final los primeros días de agosto de 2026.