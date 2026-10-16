Fallecidos y lesionados en accidentes de tránsito

Un motociclista falleció tras ser impactado por un vehículo en la intersección de la avenida España y la alameda Juan Pablo II en San Salvador.

Según información de las autoridades, el conductor del vehículo y su acompañante se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ambos dieron positivo en la prueba de alcohotest.

En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, dejando a la víctima sobre la vía. El accidente ocurrió en el bulevar del Ejército, a la altura de la comunidad 22 de abril, en Soyapango. Socorristas de Cruz Verde Soyapango trasladaron al lesionado a un centro asistencial.

Mientras que en el kilómetro 2 de la carretera al aeropuerto, en el tramo hacia Zacatecoluca, otro motociclista resultó con lesiones graves tras ser impactado por un vehículo.

De acuerdo con las cifras reportadas, por el observatorio de seguridad vial, en lo que va del año, 510 motociclistas han fallecido y más de 4,000 han resultado lesionados.