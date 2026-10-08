Fallece Martelena Martínez, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, a los 48 años

Martelena Martínez Viveros, hija adoptiva de la recordada cantante Paquita la del Barrio, falleció a los 48 años.

La noticia fue confirmada este 7 de octubre por el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz.

Según información difundida por medios mexicanos, Martelena habría fallecido el 6 de octubre en su casa de Veracruz mientras estaba acompañada por sus hijas.

Su partida representa un nuevo golpe para la familia de Paquita, quien falleció en febrero de 2025.

El Ayuntamiento expresó sus condolencias a la familia.