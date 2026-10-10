Fallece el actor C.W. Morgan recordado por interpretar al padre de Billy Loomis en Scream

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor estadounidense C.W. Morgan.

El intérprete, recordado por interpretar a Hank Loomis en Scream, falleció el pasado 30 de agosto en Los Ángeles, California.

De acuerdo con reportes publicados el 8 de octubre, el actor fue encontrado sin vida en un baño.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido determinada.

Morgan también tuvo una aparición en Scream 3, estrenada en el año 2000, donde su personaje volvió a conectar con los secretos familiares detrás de la historia.