Fallece Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

La cantante y actriz Dolly Parton, una de las artistas más icónicas del siglo XX, falleció a los 80 años este martes en su casa en Nashville, Tennessee, en paz y rodeada de su familia, según confirmó la familia de la artista a través de un comunicado oficial.

Parton, nacida en 1946, construyó una carrera de siete décadas como cantante, compositora, filántropa, actriz, dramaturga y escritora, inspirando a múltiples generaciones de artistas y admiradores con su música y su compromiso inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor.

El comunicado familiar destacó que el legado de Dolly Parton es de amor, compasión y resiliencia, valores que marcaron su vida y su trayectoria artística en la industria del entretenimiento.

La artista, reconocida mundialmente por temas como «Jolene» y «I Will Always Love You», deja un vacío en la música country y en la cultura popular estadounidense.