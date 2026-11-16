Una falla técnica en United Airlines provocó el retraso de cientos de vuelos provenientes de Estados Unidos, según informó la aerolínea con sede en Chicago en un comunicado.

La compañía aclaró que las aeronaves ya estaban en el aire y que los vuelos de la red regional United Express no se vieron afectados.

United Airlines descartó que el incidente tuviera origen en un ciberataque.

La aerolínea tardó aproximadamente una hora y media en resolver el inconveniente, contado desde que los pilotos comenzaron a reportar problemas en los controladores de tráfico aéreo.

Los retrasos se produjeron apenas tres días después de que un problema en la red de la Administración Federal de Aviación obligara a paralizar los vuelos en todo el país.

La compañía sostuvo que algunos vuelos sufrieron demoras en la tarde, aunque las aeronaves ya estaban en el aire.