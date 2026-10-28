Factura digital de ANDA es opcional

Los usuarios de ANDA podrán decidir cómo desean recibir la factura mensual de su servicio, de forma digital a través del correo electrónico o WhatsApp o impreso como tradicionalmente han sido entregadas. El presidente de la autónoma, Dagoberto Arévalo, aseguró que este cambio es opcional para el cliente; pero algunas personas prefieren continuar con los recibos en papel.

Otros usuarios reconocen que recibir la factura en físico también conlleva ciertos inconvenientes ya que en varias ocasiones el recibo está vencido; a pesar de esto prefieren seguir bajo esta modalidad.

El presidente de ANDA mencionó que al recibir la factura digital los usuarios pueden decidir si pagar presencialmente en agencias o bancos, o incluso hacerlo por medio de internet. Pero ¿qué prefiere la gente?

A finales de 2024, ANDA inició una campaña de migración hacia la facturación electrónica; y hasta el momento ya emiten recibos para unas 200,000 cuentas, un aproximado del 20% del total de clientes que son cerca de 900,000. Si desea recibir su factura digital puede acercarse a cualquiera de sus agencias o ingresar la solicitud en www.915.gob.sv