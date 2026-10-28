Factura digital de ANDA es opcional y usuarios prefieren el recibo impreso

Los usuarios de ANDA podrán decidir cómo desean recibir la factura mensual de su servicio, ya sea digital por correo electrónico o WhatsApp, o impreso como tradicionalmente se entrega.

Pese a la opción, algunas personas prefieren continuar con los recibos en papel.

Una usuaria consideró que la factura impresa sería mejor porque algunas personas no están conformes con la tecnología. Otra explicó que no puede leer y le costaría hacer el trámite por aplicación.

Varios reconocen que el recibo en físico también conlleva inconvenientes, ya que en ocasiones llega vencido.

Aun así, prefieren seguir bajo esta modalidad porque les resulta más fácil y tienen mayor comodidad y seguridad al pagar en la agencia.