Fabiana Blanco: la sonrisa que dio esperanza tras el doble terremoto en Venezuela

Fabiana Blanco, la niña que sobrevivió más de 30 horas bajo los escombros en La Guaira, Venezuela, se ha convertido en un símbolo de esperanza tras el doble terremoto que devastó el estado costero venezolano el pasado 24 de junio.

La menor permaneció atrapada en el edificio donde vivía y que colapsó por completo a causa de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Ella relata que un voluntario logró establecer contacto con ella tras escuchar sus gritos de auxilio, lo que permitió que los equipos iniciaran las maniobras para extraerla con vida. Aunque las réplicas amenazaban constantemente las labores de rescate, los efectivos trabajaron hasta lograr sacar a la adolescente, quien sorprendió al mundo con una sonrisa mientras era liberada.