FAA suspende y luego levanta el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos de EE.UU.

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ordenó detener el tráfico aéreo de salida de todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afectó los centros de control.

La medida se adoptó por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad, según una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo.

La suspensión duró más de cuatro horas y fue levantada hace unos minutos, aunque las autoridades no descartan nuevos problemas.

El secretario de Transporte indicó que la orden se emitió ante la falla que afectó los centros de control.

Más de 10 mil vuelos se vieron retrasados y más de 5 mil fueron cancelados, mientras al menos 827 fueron desviados. La suspensión generó especulación y confusión entre los pasajeros.

Las autoridades señalaron que los equipos están antiguos y es necesario reemplazarlos, por lo que solicitaron al Congreso aprobar 50 mil millones de dólares para una renovación completa del sistema.

Los problemas recientes incluyen fallas en el servicio de radares y en la comunicación con los pilotos de las aerolíneas.