Extensiones de queratina y tape, opciones para lucir peinados de graduación

Las extensiones de queratina y de tape son dos opciones disponibles para lucir peinados espectaculares en graduaciones. Una especialista explicó que hay una buena oportunidad para lograr lindos peinados con estos productos.

Las extensiones de queratina están divididas en gramos y son una técnica fácil de colocar, con cabello suave y flexible. Las de tape vienen en un diseño transparente y su calidad radica en que forman un folículo desde la raíz del cabello.

La especialista indicó que se pueden tinturar, aunque lo ideal es adecuarlas al color natural de la clienta. Añadió que las extensiones no solo sirven para eventos, sino también para el uso diario.