Expresidente Saca podría quedar en libertad

El 27 de octubre de 2026 se cumplieron los 10 años de prisión a los que había sido condenado el expresidente Elías Antonio Saca, por los delitos de peculado y lavado de dinero en el caso conocido como destape a la corrupción, por el desvío de aproximadamente $301 millones de dólares de fondos públicos durante su mandato, entre 2004 y 2009.

Por lo que luego del pasar esta década tras las rejas en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, Antonio Saca quedaría en libertad.

El exmandatario fue capturado el 30 de octubre de 2016, en la celebración de la boda de uno de sus hijos, pero fue condenado en septiembre de 2018 en un proceso abreviado, tras aceptar la acusación por corrupción para reducir su pena.

Durante el proceso judicial también se estableció que Antonio Saca tenía que cumplir con la responsabilidad civil y devolver al estado aproximadamente $260.7 millones.

Hasta el momento no se ha confirmado la liberación del ex funcionario.