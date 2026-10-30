Expresidente Saca llego a los juzgados tras ser liberado

Tras cumplir una condena de diez años de prisión por peculado y lavado de dinero y activos, el exmandatario Elías Antonio Saca se presentó ante el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria, para realizar trámites legales relacionados con su notificación de libertad.

Estas son las primeras declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca, luego de estar 10 años en prisión, por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. El exmandatario se presentó junto a su exsecretario privado, Elmer Charlaix, ante el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria en San Salvador para firmar y dar seguimiento al cumplimiento exacto de su pena en prisión, el trámite junto a su abogado tardó varios minutos, con una apariencia tranquila y sonriendo, Saca se limitó a dar gracias a Dios. Mientras que Charlaix vestía de forma más casual y no brindó declaraciones.

Aunque recuperó su libertad, la Fiscalía aclaró que Saca aún enfrenta obligaciones económicas pendientes de saldar que superan los $260 millones, por lo que todos sus bienes, propiedades inmuebles y empresas decomisadas continuarán bajo la custodia y administración del Estado.