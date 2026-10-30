Expresidente Saca llego a los juzgados tras ser liberado

Estas son las primeras declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca, luego de estar 10 años en prisión, por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. El exmandatario se presentó junto a su exsecretario privado, Elmer Charlaix, ante el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria en San Salvador para firmar y dar seguimiento al cumplimiento exacto de su pena en prisión, el trámite junto a su abogado tardó varios minutos, con una apariencia tranquila y sonriendo, Saca se limitó a dar gracias a Dios. Mientras que Charlaix vestía de forma más casual y no brindó declaraciones.

Aunque recuperó su libertad, la Fiscalía aclaró que Saca aún enfrenta obligaciones económicas pendientes de saldar que superan los $260 millones, por lo que todos sus bienes, propiedades inmuebles y empresas decomisadas continuarán bajo la custodia y administración del Estado.