Expresidente Elías Antonio Saca recupera su libertad tras cumplir diez años de prisión

El exmandatario firmó el seguimiento de su pena en un juzgado de San Salvador.

El expresidente Elías Antonio Saca recuperó su libertad tras cumplir diez años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.

El exmandatario se presentó ante el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria en San Salvador.

Saca firmó y dio seguimiento al cumplimiento exacto de su pena en prisión.

Con apariencia tranquila y sonriendo, se limitó a declarar: «Gracias a Dios que ya estoy en libertad».

El exmandatario anunció que informarán formalmente la libertad y esperarán la notificación de la extinción de la pena por su cumplimiento.