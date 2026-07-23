Expresidente del Banco de Desarrollo irá a juicio por cohecho y negociaciones ilícitas

El expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Juan Pablo Durán, enfrentará un juicio oral y público por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho propio, luego de que la jueza ordenara la apertura de esta etapa procesal.

Según la acusación fiscal que lo señala por autorizar fondos millonarios entre 2019 y 2022 para obtener beneficio de un banco privado del que era accionista y de un empresario de transporte.

La jueza ratificó la detención provisional del procesado.

El caso se deriva de una investigación por presuntos actos de corrupción en la gestión del exfuncionario durante su periodo al frente del banco estatal.