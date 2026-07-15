Exportaciones salvadoreñas encuentran nuevos mercados

De 2.9% es el crecimiento en valor de las exportaciones y de 7% de volumen. Esto responde a la demanda internacional de El Salvador, además de nuevas estrategias y mercados que antes no se exploraban.

La crisis de medio oriente ha sido otra de las razonas por las cuales el país está buscando nuevas alianzas comerciales, debido al aumento de costos y tardanza en transporte.

Aunque hay nuevos mercados emergentes, Estados Unidos aun concentra más del 30% de las exportaciones nacionales, mientras que Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua representan conjuntamente cerca del 40% con los textiles encabezando la lista de productos que salen del país.