Expoferia en Antiguo Cuscatlán reúne a alumnos con proyectos de inteligencia artificial

El Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán desarrolló su Expoferia 2026 con la participación de 463 alumnos de bachillerato. Los estudiantes presentaron diversos proyectos de las cuatro materias básicas, entre los que destacan el desarrollo de software con inteligencia artificial y la creación de una empresa.

Los alumnos expusieron trabajos de las áreas técnicas, desarrollo de software, sistemas eléctricos, salud y bienestar social, además del bachillerato general y administrativo contable. Uno de los proyectos, fue desarrollado con apoyo de inteligencia artificial y sus autores señalaron que la tecnología les permitió obtener el resultado que hoy presentan.

Otro equipo explicó que su iniciativa consiste en la creación de una empresa dividida en departamentos, cada uno con una función específica detallada en base a empresas reales. Según los docentes, estos proyectos permiten desarrollar las habilidades de los estudiantes y atraer a nuevos alumnos que observen su futuro aprendizaje en la institución.