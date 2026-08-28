Expertos descartan que eclipse lunar parcial tenga efectos en la salud de las personas

Especialistas desmintieron los mitos que vinculan el eclipse lunar parcial con efectos negativos en la salud, especialmente en mujeres embarazadas, y explicaron que el fenómeno es solo la alineación de tres astros: el sol, la luna y la tierra.

Durante el eclipse, la luna se cubre y adquiere un tono rojizo, pero esto se debe a la dispersión de la luz en la atmósfera y no tiene relación con eventos sobrenaturales o consecuencias físicas.

Los expertos llaman a no creer en información falsa difundida en redes sociales y a disfrutar del fenómeno astronómico sin temor.