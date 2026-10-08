Experto explica por qué al cerebro le cuesta concentrarse en la era de la tecnología

El doctor Carlos Samayoa explicó que al cerebro le cuesta concentrarse porque evolutivamente fue diseñado para estar pendiente de todos los estímulos. Señaló que en el siglo XXI, con la tecnología en su mayor expresión, las pantallas y los ruidos nos distraen constantemente.

El especialista indicó que el cerebro no fue diseñado para este tipo de siglo, sino para estar expectante ante cualquier cosa del ambiente.

Dirigir la atención hacia una tarea específica debe comenzar desde la infancia, con educación y hábitos sucesivos.

Advirtió que esto es difícil ahora porque el niño prácticamente nace con el celular en la mano y aprende patrones de uso.

Explicó que el lóbulo frontal es la parte que más se estimula con las pantallas, pero de una manera negativa.