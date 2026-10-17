La película de anime «Expelled from Paradise: Resonance of the Heart» presentó un nuevo tráiler y una imagen promocional.

La producción es la continuación de «Rakuen Tsafho» (conocida en Occidente como Expelled from Paradise), estrenada en 2014.

Esta secuela reúne nuevamente al aclamado director Seiji Mizushima y al guionista Gen Urobuchi. Su estreno en los cines japoneses está previsto para el 13 de noviembre de 2026.

La historia vuelve a explorar un futuro donde la humanidad vive entre entornos digitales y una Tierra marcada por peligros.

En esta nueva aventura, Angela Balzac (acompañada de nuevos aliados) investigará la misteriosa amenaza conocida como los Caídos.

Durante esa misión descubrirán secretos que podrían cambiarlo todo. El tema principal, titulado «Beyond the Night», contará con las voces de Ayane Sakura y Nagi Inoue, integrante del grupo idol Nogizaka46.

La producción despierta grandes expectativas entre los seguidores de esta clásica saga futurística de ciencia ficción.