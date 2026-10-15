Expectativas de los salvadoreños por elecciones de medio mandato en EE.UU

Faltan pocas semanas para que Estados Unidos realice sus elecciones internas, los resultados podrían traer impactos fuera de sus fronteras.

470 escaños del congreso de Estados Unidos estarán en disputa el próximo 3 de noviembre, durante las elecciones de medio mandato. Los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la cámara de representantes y a 35 senadores.

Salvadoreños consideran que los resultados de estos comicios también podrían tener repercusiones en El Salvador, especialmente en temas migratorios y remesas familiares.

Las remesas constituyen uno de los principales vínculos económicos entre Estados Unidos y El Salvador. Durante el primer semestre de 2026, el país recibió 5,060.6 millones de dólares en remesas, recursos para miles de hogares salvadoreños.

Aunque las remesas continúan llegando a las familias salvadoreñas, su crecimiento pierde fuerza. Economistas han, advertido que esta desaceleración podría afectar el consumo y el dinamismo de la economía, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre serán clave para definir el equilibrio político en Estados Unidos. Los resultados determinarán la composición del congreso y podrían influir en los debates sobre migración y economía, asuntos de especial interés para El Salvador por su dependencia de las remesas.