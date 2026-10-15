Expectativas de los salvadoreños por elecciones de medio mandato en EE.UU

470 escaños del congreso de Estados Unidos estarán en disputa el próximo 3 de noviembre, durante las elecciones de medio mandato. Los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la cámara de representantes y a 35 senadores.

Salvadoreños consideran que los resultados de estos comicios también podrían tener repercusiones en El Salvador, especialmente en temas migratorios y remesas familiares.

Las remesas constituyen uno de los principales vínculos económicos entre Estados Unidos y El Salvador. Durante el primer semestre de 2026, el país recibió 5,060.6 millones de dólares en remesas, recursos para miles de hogares salvadoreños.

Aunque las remesas continúan llegando a las familias salvadoreñas, su crecimiento pierde fuerza. Economistas han, advertido que esta desaceleración podría afectar el consumo y el dinamismo de la economía, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre serán clave para definir el equilibrio político en Estados Unidos. Los resultados determinarán la composición del congreso y podrían influir en los debates sobre migración y economía, asuntos de especial interés para El Salvador por su dependencia de las remesas.