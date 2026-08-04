Expectativas de comerciantes tras reapertura de Surf City

En plena temporada de vacaciones agostinas, los comerciantes del Puerto de La Libertad confían en que la reapertura de Surf City les permita recuperar parte de las ventas que se vieron afectadas tras el cierre del complejo.

El muelle fue rehabilitado luego de los daños ocasionados el 9 de junio de 2026 por el intenso mar de fondo y el fuerte oleaje asociados a los efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina, que obligaron a suspender las actividades en el lugar.

Los turistas coincidieron en que el recinto presenta una imagen más moderna tras las mejoras realizadas.

La gastronomía del lugar también atrae a los visitantes.

Poe su parte, los comerciantes de mariscos están listos para atender la demanda.

Si usted desea visitar este sitio turístico en este periodo vacacional cuentan con horarios desde las 7:00 am hasta las 9:00 pm.