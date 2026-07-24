Expectativa sobre posible extensión del TPS

Los salvadoreños amparados al TPS siguen emprendiendo acciones para que el gobierno estadounidense no cancele la medida y les brinde alternativas para continuar permanentemente en el país. La alianza nacional TPS apoya estos esfuerzos.

La incertidumbre de lo que ocurrirá el nueve de septiembre cuando finalice el Estatus de Protección Temporal, embarga a más de 200,000 personas que poseen este beneficio.

Abogados de inmigración explican que ha habido acercamientos diplomáticos para buscar una prórroga al TPS.

De eliminarse por completo el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños, juristas recomiendan buscar asistencia legal; ya que podría haber otras vías para buscar beneficios permanentes.

La alianza nacional TPS asegura que continuará abogando por los tepesianos desde la parte legal y con la movilización de las comunidades. Además piden a los amparados buscar asesoría legal y no tomar decisiones basadas en rumores.