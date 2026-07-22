«Exit 8»: el videojuego de terror japonés llega al cine como thriller psicológico

La película «Exit 8», basada en el exitoso videojuego japonés, mezcla terror psicológico y misterio en una historia de suspenso.
La trama sigue a un hombre atrapado en un pasillo subterráneo que parece no tener fin, donde debe observar su entorno con atención.
Cada error lo hace regresar al punto de partida, en una dinámica que cuestiona la realidad del protagonista.
La producción es ideal para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos con simbolismos y tensión constante.
La cinta invita al público a acompañar al personaje en su angustia por encontrar la salida.