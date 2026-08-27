¿Existe relación entre las altas temperaturas y los sismos?

Los sismos ocurridos recientemente según ambientalistas estarían ligados al aumento de la temperatura del océano, registros arrojaron que los mares sobrepasaron los 21 grados.

Sin embargo, sismólogos del Ministerio de Medio Ambiente aclaran que esas condiciones no están vinculadas con el movimiento de las placas tectónicas.

El especialista también señala que la actividad sísmica en El Salvador se ha mantenido estable en los últimos años.

En el país los sismos se originan principalmente por dos fuentes: la zona de subducción, donde interactúan las placas de Cocos y Caribe, y el sistema de fallas que atraviesa el territorio nacional.