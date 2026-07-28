Exfuncionario deberá devolver más de 3 millones al Estado salvadoreño

Sigfredo Armando Figueroa Salinas, ex director de la Asociación Infocentros, fue sentenciado a restituir al estado 3.1 millones de dólares, luego que investigaciones revelarán que entre 2003 y 2008, colaboró en el desvió de fondos públicos, a través de convenios ilegales.

En el 2000 el Estado salvadoreño impulso una serie de proyectos que pretendían expandir la conectividad digital y el acceso a la tecnología, surgiendo Infocentros como la encargada de ejecutar estos proyectos. Según la Fiscalía General de la República, auditorias y pesquisas revelaron que una parte de los fondos asignados no se utilizó, si no que fue canalizado a convenios irregulares, motivando a la apertura de investigaciones penales, que finalmente llevaron a la condena de Figueroa Salinas.