Exempleados de ANDA son acusados de presunta corrupción y conexiones ilegales en Santa Ana

La Fiscalía General de la República acusó formalmente a ocho personas, entre ellas, exempleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) por conformar una estructura de corrupción en la oficina de Santa Ana, hecho por el cual se aprovechaban de usuarios para obtener beneficios económicos ilícitos.

La investigación, que se inició en 2025 reveló que los trabajadores rechazaban las solicitudes de conexión de agua potable para que un particular contactara a las víctimas ofreciendo un servicio especial por montos que oscilaban entre $1,000 y $3,000.

Además de las conexiones ilegales, los acusados ofrecían la instalación de medidores y la legalización de instalaciones antiguas.