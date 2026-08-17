Excarcelan en España a excoronel salvadoreño

La audiencia nacional española concedió libertad condicional por motivos de salud al excoronel y exviceministro de seguridad pública de El Salvador, Inocente Montano, condenado en 2020 a 133 años de cárcel por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Montano, de 84 años y con un declive cognitivo elevado, quedará sujeto al cuidado y vigilancia de la ONG, Basida en Madrid, que ha aceptado su custodia, según el auto judicial, adelantado por el diario digital español el confidencial.

El juez considera que la enfermedad irreversible que padece, con constantes salidas al hospital, y su avanzada edad hace necesario atender a la libertad condicional.

Antes de adoptar su decisión, la audiencia nacional intentó ponerse en contacto con familiares de las víctimas del excoronel, pero no tuvo éxito.

Montano fue el único dirigente militar juzgado en España por estos hechos y condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista. Los de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno.

Mientras, en El Salvador aún está pendiente el juicio por la autoría intelectual de la masacre, años después de que en 2024 un juzgado enviase a juicio a 11 acusados, entre los que estaba el expresidente Alfredo Cristiani, en paradero desconocido y cuya detención ordenó un juzgado salvadoreño, y mandos militares retirados.