Examen de sangre puede detectar el Alzheimer

Detectar el Alzheimer ahora es mucho más fácil con la prueba de proteína TAU 181, un examen en sangre que ya está disponible en El Salvador y ofrece un 80% de efectividad para identificar cambios relacionados con esta enfermedad neurodegenerativa. Su costo es de 195 dólares, con resultados en ocho días y es el único test aprobado por la Admiración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Esta patología inicia con una perdida gradual de la memoria, continua con episodios de confusión o desorientación; y en etapas avanzadas impide que el paciente realice, por sí solo, tareas tan sencillas como bañarse e incluso comer; es por ello que la prueba se recomienda para mayores de 50 años.

Médicos consideran que este tipo de análisis deben complementarse con otros chequeos para dar un diagnóstico certero al paciente.

Geriatras dicen que síntomas tempranos asociados al Alzheimer pueden aparecer en edades por debajo de los 50 años, sobre todo en personas con malos hábitos alimenticios o enfermedades preexistentes.

La Organización Panamericana de la Salud estima que el Alzheimer representa entre el 60% y 70% de los casos de demencia en el mundo; mientras que en El Salvador la cifra de pacientes podría superar los 75,000.